بشيري عبد القهار يفوز بمسابقة "حادي الأرواح" للتلفزيون الجزائري

أسدل الستار سهرة الأربعاء على الطبعة الرابعة من مسابقة "حادي الأرواح" التي تنظمها قناة القران الكريم للتلفزيون الجزائري وهي السهرة الأخيرة التي تنافس فيها أخر المترشحين الثلاثة للمسابقة وهم رضوان سالمي من تلمسان وسفيان احمد تامجرت من غرداية وبشيري عبد القهار من المسيلة.

ووقف المتبارون الثلاثة في أخر التصفيات أمام لجنة التحكيم التي دققت ومحصت للفصل بينهم من حيث جمالية الصوت وتوفر بعض المعايير. وهو ما يوضحه في هذا الصدد عضو لجنة التحكيم المنشد عبد الرحمان بولحبال" أن لجنة التحكيم تستند في قراراتها إلى عدة معطيات أهمها جمال الصوت وقوته والتحكم في المقامات ،ومخارج الحروف، والتحكم في النص والهندام والوقوف على المنصة".

وأضاف أن المستوى في هذه الدورة مقبول إلى جيد مقارنة بالسنوات الماضية كما لاحظنا أن هناك عملا جادا تقوم به المدرسة والأساتذة المشرفين على المتسابقين.

واستعرض المتسابقون في السهرة الأخيرة كل مواهبهم وقدراتهم من اجل افتكاك المرتبة الأولى فيما استمتع الجمهور بالمواهب التي صقلها برنامج "حادي الأرواح" الذي تربص به المتسابقون طيلة شهر رمضان الجاري.

ويقول في هذا الخصوص الفائز بالمرتبة الأولى بشيري عبد القهار من ولاية المسيلة"لقد قمت باجتهاد في هذا المجال واهدي هذا الفوز إلى الوالدة والوالد والى روح خالتي التي طالما وقفت إلى جانبي رحمة الله عليها".

وتبقى مثل هذه المسابقات حافزا كبيرا لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الشباب لحفظ كتاب الله والالتزام بتعاليم وقيم الإسلام السمحة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية