المديرية العامة للأمن الوطني تضع مخططا أمنيا شاملا تحسبا لعيد الفطر المبارك

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا شاملا يتضمن جملة من الترتيبات الاحترازية والوقائية تهدف الى ضمان أمن المواطن وحماية لممتلكاته, وهذا تحسبا لعيد الفطر المبارك.

وأوضحت المديرية في بيان لها هذا الأربعاء أن هذا المخطط يتجسد من خلال "اتخاذ جملة من الترتيبات الاحترازية والوقائية القائمة على مضاعفة العمل الميداني, ضمانا لأمن المواطن وحماية لممتلكاته خلال هذه المناسبة الدينية الكريمة التي تعرف تنقلات كثيرة للمواطنين".

وأضاف ذات المصدر أن "الخطة الأمنية شملت وضع تشكيل أمني محكم مدعم في الميدان بفرق الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة لضمان الأمن على مستوى الأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا للعائلات يومي العيد كالمساجد, محطات النقل العمومي, الساحات العمومية, دور المقابر,مراكز الترفيه والتسلية, الأسواق والمراكز التجارية الكبرى إلى جانب الموانئ والمطارات".

كما تم بالمناسبة "تعزيز تواجد قوات الشرطة على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية وتجهيز طاقم رادار على مستوى مختلف الطرق, لاسيما التي تشكل خطرا على سلامة السائقين وتكثيف الدوريات المتنقلة والفجائية".

ومن بين الإجراءات التي تم وضعها تحسبا لهذه المناسبة "تعزيز فصائل الضبط المروري بفرق الدراجات النارية لضمان انسيابية أكثر واستعمال الوسائل الحديثة لدعم العمل الميداني لمختلف فرق المراقبة المرورية مع التغطية الجوية للحركة المرورية والتنسيق مع الفرق الميدانية وكذا الاستعانة بكاميرات المراقبة".

ومن أجل ضمان تنقلات المواطنين في المدن الكبرى باستخدام مختلف وسائل النقل, لاسيما التراموي وميترو العاصمة, ونظرا لما يعرفانه من حركة كثيفة خاصة في مثل هذه المناسبات, تم "تدعيم التشكيل الأمني المكلف بتأمين هاته المرافق الخدماتية, ضمانا لأمن المواطن وسلامة الممتلكات".

وبهذه المناسبة, تدعو المديرية العامة للأمن الوطني جميع مستخدمي الطريق العام بما فيهم السواق إلى توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين السلامة المرورية وعدم تجاوز السرعة المحددة أثناء تنقلاتهم لقضاء أيام العيد مع عائلاتهم, وتضع تحت تصرفهم خدمة الرقم الميداني 48 15 ومختلف الدعائم الرقمية للتواصل والتبليغ على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

ولم تفوت المديرية العامة للأمن الوطني المناسبة لتهنئ جميع المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, متمنية أن يعود على الجزائر بموفور الصحة والعافية والأمان ومزيدا من الازدهار والرقي.