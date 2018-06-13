وزير الثقافة يعين خالد مهناوي محافظا جديدا لمهرجان جميلة العربي

عين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خالد مهناوي محافظا جديدا لمهرجان جميلة العربي, حسب ما علم اليوم الأربعاء من مدير الثقافة لولاية سطيف اليازيد غرزولي.

وجاء تعيين خالد مهناوي المدير الحالي لديوان الثقافة و السياحة لبلدية سطيف و نائب الرئيس السابق لذات البلدية مكلفا بالثقافة خلفا للسيدة نصيرة عباس "بغرض إضفاء دفعة تسييرية جديدة على هذه التظاهرة" وإعطاءالطبعة الـ14 المقبلة المرتقبة الصيف الحالي لهذا المهرجان "صبغة وطنية بامتياز" .

ويعد مهرجان جميلة العربي من أهم و أشهر المهرجانات التي دأبت وزارة الثقافة على تنظيمها سنويا بالمدينة الأثرية كويكل (60 كلم شرق سطيف) الذي اعتلى ركحه منذ إعادة بعث المهرجان سنة 2005 ألمع نجوم الأغنية العربية و الجزائرية على غرار ملك الطرب العربي كاظم الساهر و شمس الأغنية العربية نجوى كرم و التونسي صابر الرباعي و اللبناني وائل جسار و الشاب خالد و الفقيد سمير سطايفي وغيرهم.

وبعد تعيينه عبّر المحافظ الجديد لمهرجان جميلة العربي عن شكره للثقة التي وضعها في شخصه وزير الثقافة.

للتذكير كان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد كشف الأحد الماضي بباتنة عن تعيين الفنان يوسف بوخنتاش على رأس محافظة مهرجان تيمقاد الدولي خلفا للخضر بن تركي الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام, حيث أشار بالمناسبة أنه "لابد من إعطاء نفس جديد" لمهرجان تيمقاد الدولي ونفس الشيء بالنسبة لمهرجان جميلة العربي.