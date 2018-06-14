بريطانيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن

طلبت بريطانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن والاستماع إلى إيجاز بشأن الهجوم العسكري على ميناء الحديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن التوقعات تشير إلى أن اجتماع المجلس الطارئ قد يعقد هذا الخميس.

وحث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان كل الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حماية المدنيين في مقدمة الأولوياتي وبذل الجهود من أجل مصلحة الشعب اليمني.

وأكد جونسون ضرورة الحفاظ على تدفق الغذاء والوقود والإمدادات الطبية إلى اليمن مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استعادة جهود العمل من أجل حل سياسي شامل للنزاع في اليمن.. مشيرا الى أن السلام الدائم والاستقرار في اليمن يتطلبان الحوار والتفاوض.

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمني وقد حذرت منظمات دولية من وقوع كارثة إنسانية إذا تعرض الميناء لهجوم.

ويعيش نحو 8 ملايين نسمة في اليمن الذي مزقته الحرب تحت خطر المجاعة.

وبحسب الأمم المتحدة فقد قتل نحو 10 آلاف شخصي ثلثاهم من المدنييني في الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس 2015.