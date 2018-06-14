تحسبا لعيد الفطر ...مصالح الأمن تضع مخططا وقائيا شاملا والوقود والمواد واسعة الاستهلاك ستكون متوفرة

وضعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا شاملا يتضمن جملة من الترتيبات الاحترازية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته تحسبا لعيد الفطر المبارك.

وفي بيان لها أكدت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ جملة من الترتيبات الاحترازية والوقائية القائمة على مضاعفة العمل الميداني، ضمانا لأمن المواطن وحماية لممتلكاته خلال هذه المناسبة الدينية الكريمة التي تعرف تنقلات كثيرة للمواطنين".

وأضاف ذات المصدر أن "الخطة الأمنية شملت وضع تشكيل أمني محكم مدعم في الميدان بفرق الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة لضمان الأمن على مستوى الأماكن التي تشهد اقبالا كبيرا للعائلات يومي العيد كالمساجد، محطات النقل العمومي، الساحات العمومية، المقابر،مراكز الترفيه والتسلية، الأسواق والمراكز التجارية الكبرى الى جانب الموانئ والمطارات".

من جانبها كشفت قيادة الدرك الوطني عن وضع ترتيبات واجراءات وقائية خاصة بيومي عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تكثيف تشكيلاتها العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى التراب الوطني حفاظا على الأمن العمومي.

وأوضح بيان للقيادة أن الترتيبات تتم عبر إقحام جميع وحدات الدرك الوطني (إقليمية، أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل، وحدات التدخل) لضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة، من أجل التدخل السريع لمد يد المساعدة وتقديم خدمة جوارية ذات نوعية للمواطن بتكثيف الدوريات، مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر مداخل المدن، الطرق السريعة والطريق السيار وكل شبكات المواصلات بما فيها خطوط السكة الحديدية، وذلك بغرض تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين وضمان السيولة المرورية.

الخبز و الحليب والمواد الغذائية ستكون متوفرة خلال يومي العيد

وضمانا للتموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي عادة ما يشتكي المواطنون من نقصانها في هكذا مناسبات سطرت وزارة التجارة برنامجا خاصا لضمان مداومة التجارو خصصت فرقا من أعوان التفتيش للوقوف ميدانيا على مدى التزام التجار بهذه التعليمة خلال يومي عيد الفطر المبارك.

ففي ولاية الجزائر العاصمة لوحدها و حسب ما صرح به مدير التجارة كريم قاش للقناة الإذاعية الثالثة فإن عدد التجار المعنيين بالمداومة قد ارتفع هذه المرة إلى 4594 تاجر فيما كان 4100 تاجر العام الفارط مطمئنا بتوفير أكياس الحليب بعد تجنيد 9 وحدات للانتاج ومادة الخبزعبر 487 مخبزة.

نفطال: الوقود سيكون متوفرا خلال يومي عيد الفطر

من جهتها أكدت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال" أن توزيع الوقود سيكون مضمونا خلال يومي عيد الفطر عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للشركة " نفطال تعلم زبائنها بأن الوقود و مختلف المنتجات النفطية الأخرى ستكون متوفرة خلال يومي عيد الفطر، على غرار الأيام الأخرى من السنة، عبر كامل شبكتها لمحطات الخدمات في كل التراب الوطني 7أيام/7 و 24سا/24".

المصدر : الاذاعة الجزائرية