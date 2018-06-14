برنامج نحن في الخدمة:النقل مضمون عبر الحافلات والقطارات بتسطير برنامج خاص خلال أيام العيد

كشف فارس تازارارت المدير العام المساعد بشركة استغلال المحطات البرية سوقرال عن مخطط النقل الخاص بعيد الفطر المبارك وقال إن الشركة خصصت 900رحلة يوميا من محطة الخروبة باتجاه ولايات الوطن لاستعاب 50 ألف مسافرمع إضافة 150 حافلة تحسبا للطلب المتزايد وسط ظروف أمنية جيدة.

وفي برنامج نحن في الخدمة للقناة الإذاعية الأولى أفاد ممثل سوقرال بأن الشركة وعبر شبكتها التي تضم 70 محطة بدأت تلاحظ التدفق الكبير للمواطنين منذ 10أيام ،حيث تم تسجيل إقبالا كبيرا على الولايات الجنوبية يوم أمس فيما توقع ذات المتحدث ارتفاع مؤشر الاقبال على الولايات الساحلية هذا الخميس.

وطمأن ذات المتدخل بضمان نظام المداومة خلال يومي العيد بالتنسيق مع كل المديريات لتوفير النقل مع التجند لضمان عودة المسافرين بعد قضاء عطلة العيد مع ذويهم من خلال ضبط برنامج خاص لمواجهة الضغط المحتمل.

توفير أزيد من 3 آلاف مقعد إضافي على الخطوط الكبرى للقطارات

وإذا كان الكثير من المسافرين يستخدمون الحافلة في سفرهم ، فهناك فئة أخرى تفضل السفر بالقطار و في هذا السياق أكد بورنان هشام رئيس قسم المبيعات والتسويق بالشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية توفير أزيد من 3 آلاف مقعد إضافي على الخطوط الكبرى خلال أيام العيد موضحا أن برنامج النقل الخاص بعيد الفطر المبارك انطلق في ال12 جوان بتدعيم قطارات الخطوط الكبرى والقطارات الجهوية والقطارات اللليلية بعربات إضافية مع زيادة 3 رحلات للغرب الجزائري ورحلتين للشرق.

أما فيما يخص برنامج اليوم الأول من العيد و لبية لطلب المسافرين فقد تم برمجة قطار إضافي على خط الجزائر وهران في الساعة الخامسة مساءا فيما تعود حركة النقل بالسكك الحديدية إلى شكلها الطبيعي بدءا من اليوم الثاني للعيد.

وفي سياق آخر تحدث ممثل sntf عن مستخدمي قطارات الضواحي بالعاصمة و قال إن الشركة سطرت برنامجا خاصا لنقل المترشحين للبكالوريا و المسافرين عامة بوضع 170قطارا تحت تصرف المواطنين بعد العيد و هي القطارات التي تستوعب 42 مليون مسافر.

تخصيص رحلات إستثنائية لزيارة المقابر في العيد

مؤسسة إيتوزا هي الأخرى ضبطت مخططا خاصا بها لضمان تنقل المواطنين خلال أيام العيد حيث أوضح حالي عمر مدير الاستغلال والتجارة بأن 143 خط ستضمنه 179 حافلة في اليوم الأول في حين 146 خط ستضمنها 321حافلة في اليوم الثاني مع تخصيص رحلات استثنائية عبر 14 خط لزيارة المقابر انطلاقا من كل المحطات الرئيسية لإيتوزا

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة