راوية: التحضير لإطلاق نظام تمويل بديل لتسويق منتوجات مصرفية إسلامية

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الخميس عن تحضير بنك الجزائر لإطلاق نظام تمويل بديل لتسويق منتوجات مصرفية إسلامية.

و خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أكد راوية , أنه " وقصد السماح للبنوك التقليدية بتسويق منتوجات مصرفية إسلامية , يحضر بنك الجزائر لإطلاق نظام للتمويل البديل سيؤطر نشاط التوافد الإسلامية على مستوى هذه البنوك . كما سيأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي و نشاط النوافذ الإسلامية وسيتكفل بنك الجزائر بضمان الالتزام بهذه المتطلبات".

وأضاف أن فريقا من الخبراء على مستوى وزارة المالية يعكف حاليا على صياغة نظام متكامل للمالية الإسلامية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية