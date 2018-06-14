راوية: التحضير لإطلاق نظام تمويل بديل لتسويق منتوجات مصرفية إسلامية

14/06/2018 - 15:00

كشف وزير المالية عبد  الرحمان راوية هذا الخميس عن تحضير بنك الجزائر لإطلاق نظام تمويل بديل لتسويق منتوجات مصرفية إسلامية.

و خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أكد راوية , أنه " وقصد السماح للبنوك التقليدية بتسويق منتوجات مصرفية إسلامية , يحضر بنك الجزائر لإطلاق نظام للتمويل البديل سيؤطر نشاط التوافد  الإسلامية على مستوى هذه البنوك . كما سيأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي و نشاط النوافذ  الإسلامية وسيتكفل بنك الجزائر بضمان الالتزام بهذه المتطلبات".

وأضاف أن فريقا من الخبراء على مستوى وزارة المالية يعكف حاليا على صياغة نظام متكامل للمالية الإسلامية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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الجزائر, اقتصاد

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