طمار: عدد كبير من السكنات المنجزة تعاني من نقص كبير في أشغال التهيئة

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن عددا كبيرا من السكنات المنجزة تعاني من نقص كبير في أشغال التهيئة.

و خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني هذا الخميس قال الوزير طمار إن 158 ألف وحدة سكنية منتهية الأشغال بها تحتاج إلى استكمال عمليات التهيئة و"سنرفع التجميد في 2019 عن إنشاء المنشآت الصحية والأمنية لأن هدفنا هو انجاز وتسليم أحياء وليس مجرد سكنات".

وعن سؤال حول المدينة الجديدة بوغزول أوضح الوزير أن المدينة تضم 80 ألف وحدة سكنية لم يتم الشروع في انجازها بعد مشيرا إلى ملف المدن الجديدة سيعرض قريبا على مجلس وزاري مشترك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الانتهاء من أشغال البنى التحتية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية