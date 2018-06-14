بوشيدة عزالدين: سوقرال جاهزة للتكفل بـ 50 الف مسافرعشية عيد الفطر المبارك

كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية سوقرال sogral بوشيدة عزالدين أن عدد المسافرين خلال نهاية شهر رمضان الذي تزامن هذه المرة مع العطلة الأسبوعية لن يتجاوز 30 ألف مسافر بينما محطة الخروبه هي جاهزة اليوم للتكفل بـ 50 ألف مسافر.

وأضاف أن "عدد الانطلاقات لهذا الخميس من المحطة المركزية بلغ 900 رحلة كما توجد 150 انطلاقة احتياطية نحو جميع الاتجاهات".

وطمأن بوشيدة عزالدين الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الأولى جميع المسافرين بان النقل متوفر وعمال المحطة يعملون في ارياحية تامة وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن وجميع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح انه وفي إطار تحسين النمط المعيشي للمواطن "تعمل السلطات الوصية التابعة للقطاع على توفير اكبر عدد ممكن من المحطات حيث لا تخلو أي زيارة يقوم بها وزير الأشغال العمومية والنقل من تدشين محطة معينة أو الوقوف على انجاز أخرى".

وقد تم مؤخرا تدشين 3 محطات على التوالي بولاية اليزي وأخريين بكل من ان اميناس وجانت كما دشن الوزير محطة برية بالاغواط وأخرى بافلو بالإضافة إلى ورقلة وتقرت ونحن ننتظر اليوم استلام 29 محطة مع نهاية 2019 أهمها بالجنوب الجزائري.

وأضاف أن الاستعدادات هذه الأيام جارية للتكفل بالمسافرين ذهابا وإيابا وسيتم التركيز على الإياب لان تدفق المسافرين سيكون بشكل كبير.

وفيما يخص موسم الاصطياف ذكر بوشيدة أن التحضير لذلك سيكون على ثلاث مراحل لأيام العيد والتحضير لأيام الاصطياف وأيضا التحضير لاستلام المحطات البرية الجديدة.

وفي مجال التكوين أكد انه في كل سنة يخصص مبلغ مالي لهذا الغرض وتكوين كل عمال سوقرال ولكن هذه الأخيرة لا تسير جميع المحطات البرية بل تشرف على 68 محطة عبر الوطن فقط بيمنا يوجد خواص وبلديات تقوم بتسيير بعض المحطات وبالتالي نحن بريئون مما ينسب إلينا بخصوص سوء الخدمات في بعض المحطات التي لا تنتمي لسوقرال.

وختم بوشيدة أن سوقرال رقم مهم في مجال السلامة المرورية وتعمل مع الشركاء الاجتماعيين على تحسيس السائقين وتفقد الحافلات من خلال المراقبة التقنية مع التركيز على عامل النظافة كما أن المسافر أصبح يختار الأفضل مما جعل هناك منافسة كبيرة بين أصحاب الحافلات لتوفير الأفضل للمسافرين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية