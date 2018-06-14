زعلان: نحو تجهيز مركبات نقل المسافرين والبضائع بجهاز قياس وقت السرعة

كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان هذا الخميس عن أعداد إطار قانوني لجهاز قياس وقت السرعة عن بعد تجهز به مركبات نقل المسافرين والبضائع.

و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها رئيس المجلس سعيد بحجة أكد الوزير أن هذا الجهاز سيمكن من ضمان سلامة وأمن المسافرين والحد من حوادث المرور مشيرا إلى أنه يجري ايضا تنظيم عمل سائقي نقل الجماعي للأشخاص مابين الولايات من خلال تحديد مدة السياقة اليومية بـ 9 ساعات و التوقف لمدة 30 دقيقة على الأقل عقب كل قيادة لمدة 4 ساعات و نصف و إلزامية تواجد سائقين في كل حافلة في حال ما تجاوزت مدة القيادة 9 ساعات أو كانت مسافة السير أكثر من 600كم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية