الاحتباس الحراري يتسبب فى ذوبان القطب الجنوبى 3 مرات أسرع في السنة منها قبل ربع قرن

أظهرت دراسة حديثة أن مستويات البحار العالمية ترتفع ثلاث مرات أسرع في السنة مما كانت عليه قبل 25 عاما بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، كما زادت الخسائر الجليدية من القارة القطبية الجنوبية مستويات البحار بما يقرب من 8 مم منذ عام 1992، و حدث خمس هذا الارتفاع في السنوات الخمس الأخيرة فقط.

وهذا يعنى أن الأشخاص في المجتمعات الساحلية أكثر عرضة لخطر فقد منازلهم، مما سيجعلهم لاجئيي المناخ أكثر مما كان يُخشى في السابق، وقام فريق دولي مكون من 84 خبيرا بجمع بيانات من 24 قمر صناعي للوصول إلى النتائج.

ووفقا لموقع ديلى ميل dailymail البريطاني، فإنه يمكن الآن للعلماء بفضل الأقمار الصناعية التي أطلقتها وكالات الفضاء تعقب خسائر الجليد وتأثيره العالمي على مستوى سطح البحر.

ويقول الباحثون :"وفقا لتحليلاتنا، فقد حدثت زيادة تدريجية في خسائر الجليد من القارة القطبية الجنوبية خلال العقد الماضي، وتتسبب فى ارتفاع مستويات البحار بشكل أسرع مما كانت عليه في أي وقت خلال الـ 25 سنة الماضية"، فضلا عن أن هذا يجب أن يكون مصدر قلق للحكومات التي تعمل على حماية مدننا ومجتمعاتنا الساحلية.