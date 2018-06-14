غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، المجتمعة مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن غدا الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

يذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة -التي لها فروع على مستوى كل ولايات الوطن-تتشكل من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

عيد الفطر الجمعة بالكثير من الدول الاسلامية

كما اعلنت كل من السعودية والامارات ودول اسلامية ان غدا الجمعة هو اول ايام عيد الفطر .وكانت معظم الدول العربية والاسلامية قد دعت في وقت سابق لتحري هلال شوال مساء الخميس ،وسط شبه اجماع من قبل الخبراء على تحديد اول ايام العيد وفق الحسابات الفلكية.

وقالت القبة السماوية في الامارات ان "هلال شوال يولد عند الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم الاربعاء ،وسيكون عند غروب الشمس مساء غد الخميس 14 يونيو بعمر 19:25، ويغرب بعد غد غروب الشمس بنحو 40 دقيقة، وعليه رؤيته ممكنة وفلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال".

وكان مركز الفلك الدولي قالي الأسبوع الماضي إنه "يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي".

وتابع فعليه، من "المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو يوم الفطر السعيد في جل دول العالم.

مسلمو فرنسا يحتفلون يوم غد الجمعة بعيد الفطر

وسيحتفل مسلمو فرنسا يوم غد الجمعة على غرار بلدان اخرى بعيد الفطر الذي يمثل نهاية شهر رمضان الكريم في يومه ال29, حسبما أعلنه اليوم الخميس المسجد الكبير بباريس.

وعقب الاجتماع الذي جمع فدراليات المسجد الكبير و المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية و مسلمو فرنسا بالمسجد الكبير بباريس في إطار رؤية هلال شهر شوال, ثبتت رؤية هذا الهلال مساء اليوم الخميس.

وقد أعلنت العديد من البلدان المسلمة في الشرق و الشرق الأوسط الاحتفال بعيد الفطر يوم الجمعة في انتظار ملاحظة الهلال في بلدان المغرب العربي و الغرب خلال أمسية اليوم الخميس.