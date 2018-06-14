توقيت جديد للتراموي بالعاصمة و قسنطينة و وهران و سيدي بلعباس و ورقلة و سطيف خلال عيد الفطر

أعلنت اليوم الخميس شركة استغلال التراموي "سيترام" في بيان لها أن التراموي سيكون عمليا في كل من الجزائر و قسنطينة و وهران و سيدي بلعباس و ورقلة و سطيف خلال فترة عيد الفطر (يومين) و هذا ابتداء من الساعة ال5:00 صباحا.

بالنسبة للجزائر العاصمة سيبدأ التراموي في العمل ابتداء من الساعة ال 5:30 صباحا انطلاقا من محطة المعدومين (العناصر) و آخر رحلة من نفس المحطة على الساعة ال 00:00 (منتصف الليل)، حسبما اكده البيان مضيفا انه بالنسبة لمحطة درقانة (الجزائر العاصمة) ستكون الرحلة الاولى على الساعة ال5:30 صباحا و الاخيرة عل الساعة ال23:00 ليلا.

و بقسنطينة سيكون اول انطلاق للتراموي على الساعة ال4:42 صباحا و الاخيرة على الساعة ال22:00 على مستوى محطة زواغي سليمان. و بالنسبة لمحطة بن عبد المالك سيكون اول انطلاق على الساعة ال5:00 صباحا فيما برمجت الرحلة الأخيرة على الساعة ال22:16 حسبما ذات المصدر.

و بخصوص تراموي وهران برمجت نهاية الخدمة على الساعة ال23:00 حسب البيان الذي لم يحدد اسماء المحطات.

و سيكون اول انطلاق لتراموي سيدي بلعباس من النهائيين (المحطة البرية الجنوبية و الشلالات) على الساعة ال5:30 و الأخير على ال21:42.

أما بالنسبة لتراموي ورقلة سيكون اول انطلاق على ال5:00 صباحا و الرحلة الأخير على ال00:00.

و بولاية سطيف سيكون اول انطلاق للتراموي على الساعة ال5:30 صباحا و الاخير على ال22:15.

و من جهة اخرى اوضحت سيترام في بيانها انها نقلت مجموع 2ر43 مليون مسافر خلال سنة 2017. و تخص هذه الحصيلة الترامويات المستغلة بكل من الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و ورقلة و سيدي بلعباس.