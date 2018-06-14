شهادة التعليم الابتدائي 2018: نسبة نجاح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 71ر97 بالمائة

14/06/2018 - 19:26

بلغت نسبة نجاح تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي لدورة مايو 2018 , 71ر94 بالمائة علىالمستوى الوطني,مقارنة بنسبة 08ر87 بالمائة سجلت في 2017  وهي " نتائج جد ممتازة تعكس الجهود الجبارة المبذولة " من طرف المعلمين والمربين والأولياء وكذا "الامكانيات المادية "المسخرة من طرف الدولة , حسبما أفاد به مساء اليوم الخميس بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة .  

وجاء في بيان الوزارة انه على "ضوء صدور نتائج امتحانات شهادة التعليم الابتدائي لدورة مايو 2018 , حقق التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة , نتائج جد ممتازة حيث بلغت نسبة النجاح المسجلة لدى هذه الفئة71ر97 بالمائة على المستوى الوطني , في حين كانت 08ر87 بالمائة  سنة 2017 , وهو ما يعكس الجهود  الجبارة المبذولة من طرف المعلمين والمربين المتخصصين وكذا تجند اولياء  التلاميذ بالإضافة الى الامكانيات المادية المسخرة من طرف الدولوأوضح --المصدر ذاته-- أنه " من مجموع 587 تلميذا معوقا متمدرسا على مستوى  المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة نجح 556 تلميذ" مبرزا في نفس السياق  ان "  أعلى نسبة نجاح سجلت لدى تلاميذ من ذوي الاعاقة البصرية والتي بلغت 100  بالمائة " يليها " المعوقون سمعيا بنسبة نجاح بلغت 85ر93 بالمائة " ثم   "المعوقون ذهنيا بنسبة نجاح بلغت 78ر91 بالمائة" .

 

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