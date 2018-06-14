وسائل إعلام دولية :الجزائر تحقق انتصارا لصالح الفلسطينيين بمنظمة الأمم المتحدة

يشكل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء على لائحة تدين اسرائيل على اعمال العنف التي ترتكبها بغزة و تتضمن آلية للحماية الدولية للفلسطينيين، "انتصارا للجزائر في منظمة الامم المتحدة" بعد ان قدمت مشروع هذا النص مناصفة مع تركيا بصفتها رئيسة المجموعة العربية بالأمم المتحدة، حسبما اكدته وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك".

و قد أشادت الوسيلة الإعلامية الروسية بجهود الجزائر و تركيا الذين حققا انتصارا حقيقيا في منظمة الامم المتحدة لفائدة الفلسطينيين بعد ان تمت المصادقة على هذه اللائحة و التمكن من افشال التعديل الذي اقترحته الولايات المتحدة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس خلال جلسة التصويت.

واعتمادا على النص الذي نشر على موقع الانترنت التابع للمنظمة الدولية، اوضحت ذات الوكالة الاعلامية ان هذه اللائحة نددت "باللجوء المفرط و غير المتكافئ و الاعمى للقوة من قبل الاسرائيليين"، ضد الفلسطينيين وبشكل خاص في قطاع غزة.

و شجب النص الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ذات المصدر، "استعمال الرصاص الحقيقي ضد المتظاهرين المدنيين، بما فيهم الاطفال و كذا ضد الطواقم الطبية و الصحفيين".

و طالبت الوثيقة من "اسرائيل التوقف عن مثل هذه الاعمال و ان تمتثل لمعاهدة جنيف الرابعة المؤرخة في 12 اغسطس 1949 و المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في اوقات الحرب"، حسبما اكدته وسيلة الاعلام الروسية.

و حسب ذات الوثيقة، فان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة عليه مطالب بتقديم اقتراحات حول سبل ضمان امن و حماية و سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الموجودين تحت الاحتلال الاسرائيلي سيما توصيات متعلقة بآلية حماية دولية".

كما اشار ذات المصدر الى ان التعديل الذي قدمته سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي و التي اشارت بوضوح الى حركة حماس "على انها المسؤولة عن عدم الاستقرار في قطاع غزة"، لم تأخذه الجمعية العامة الاممية بعين الاعتبار.

و كتبت الوكالة الروسية ان "الصيغة النهائية لمشروع اللائحة التي عرضت للتصويت لا تشير بتاتا الى حركة حماس" مؤكدة ان "اللائحة تدعو الى فتح مفاوضات جديدة من اجل ايجاد حل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني قصد التوصل الى سلام عادل و شامل و دائم يقوم على الامل في اقامة منطقة تعيش فيها دولتين ديموقراطيتين هما إسرائيل و فلسطين جنبا الى جنب في سلام داخل حدود امنة و معترف بها".

و صادقت 120 دولة على اللائحة و اعترضت 8 دول و هي استراليا و الولايات المتحدة و جزر مارشال و جزر سليمان و اسرائيل و ميكرونيزيا و جمهورية ناورو و الطوغو و امتنعت 45 دولة عن التصويت.

للتذكير ان ما لا يقل عن 123 فلسطينيا قد لقوا مصرعهم و جرح 13.000 آخرين بالرصاص او بالغاز على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي.

اما في 14 ماي الماضي فقد قتل أزيد من 60 فلسطينيا في يوم واحد مما اثار تنديدا دوليا كبيرا.