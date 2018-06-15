القناة الثالثة تشارك الأطفال اليتامى والمرضى في المستشفيات فرحة العيد

تحتفل الإذاعة الجزائرية، من خلال القناة الثالثة بعيد الفطر لهذا العام إلى جانب الأطفال اليتامى والمرضى في المستشفات. وككل عام، يقوم طاقم القناة الثالثة، رفقة الهلال الأحمر بتوزيع الألعاب والهدايا لأولئك الأطفال.

وفي هذا السياق، تدعو القناة الثالثة جميع المواطنين إلى المساهمة في هذه المبادرة التي تحمل شعار " طفل، لعبة وابتسامة"، إلى التقرب إلى المستشفيات وإلى دور اليتامي لتقديم الحلويات والألعاب للأطفال، من أجل مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر وتقاسم الفرحة معهم وإدخال البهجة في قلوبهم.