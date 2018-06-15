فوز اللحظة الأخيرة.. الأوروغواي تتغلب على مصر

خسر المنتخب المصري بصعوبة بالغة أمام الأوروغواي بهدف نظيف قاتل، خلال أولى مباريات "الفراعنة" في كأس العالم 2018.

ونجح المنتخب المصري في تسيير الشوط الأول كما أراد، ودافع بطريقة مميزة عن مرماه لكنه لم يشكل فرصا خطرة على مرمى موسليرا، لينتهي الشوط سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب الأوروغواي فرض سيطرته على مجريات اللعب، لكن المصريين كانوا بحالة تركيز عالية وحرموا خصمهم من امتلاك الكرة وخلق المساحات.

تحسن أداء "الفراعنة" نسبيا بعد دخول محمود كهربا بديلا لمروان محسن، لكن سوء التصرف في الثلث الهجومي واللمسة الأخيرة المفقودة حرمت مصر من تسجيل هدف في مرمى الأوروغواي.

بقي التعادل سيد الموقف في المباراة المتكافئة، حتى سجل خوسيه خيمينز، هدفا قاتلا من كرة رأسية، عند الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة لبلاده ويحرم مصر منها.

أداء "الفراعنة" في هذه المباراة منح الأمل لجماهيرهم بإمكانية التأهل، لأن الأوروغواي هو المنتخب الأقوى نسبيا في هذه المجموعة، وبالتالي يمكن لمصر أن تحقق الفوز في المباراتين القادمتين وتحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16.