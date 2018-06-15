المغرب يخسر أمام إيران في المونديال بهدف قاتل

خسر المنتخب المغربي مباراته الأولى في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، إثر خسارته اليوم الجمعة، أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد.

وسجل المهاجم المغربي عزيز بوهدوز الهدف الوحيد في المباراة، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحصد المنتخب الإيراني بهذا الفوز 3 نقاط ثمينة، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة أخرى عن هذه المجموعة، وستجمع في وقت لاحق اليوم، بين إسبانيا والبرتغال.

في المقابل، تعقدت مهمة المغرب بهذه الهزيمة، في المنافسة على أحد المركزين المؤهلين إلى الدور الثاني.

وسيواجه "أسود الأطلس" في الجولة المقبلة البرتغال، على أن يختتموا مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة إسبانيا.

المصدر: الوكالات