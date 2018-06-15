وفد وزاري يشارك الأطفال المرضى والمقيمين بدار الرحمة فرحة عيد الفطر

قام وفد وزاري صباح هذا الجمعة، بزيارة الأطفال المرضى بمستشفى جيلالي بلخنشير (بطرارية) بالأبيار وكذا نزلاء مركز إيواء الأشخاص دون مأوى بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتخللت زيارة هذا الوفد الذي يتشكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية وكذا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ، إلى جانب والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ،والمنتخبين المحليين بعملية توزيع هدايا على المرضى بالمستشفى والنزلاء المسنين بدون روابط أسرية المقيمين بمركز دالي إبراهيم بغية إدخال عليهم الفرحة في جو عائلي بهيج يعكس صور التضامن والتلاحم والتآزر الاجتماعي في هذه المناسبة الدينية.

وسمحت هذه الزيارة بتقاسم بهجة العيد مع الأطفال المرضى وهذه الفئات التي هي في وضعيات صعبة يتعذر عليهم وضعهم الاجتماعي أو الصحي قضاء مناسبة عيد الفطر بين أفراد عائلاتهم ، وبمناسبة هذه الزيارة أشرف الوفد الوزاري على تم تسليم سيارة إسعاف جديدة لفائدة مستشفى بطرارية .

وعلى هامش الحفل الذي أقيم بمركز إيواء الأشخاص دون مأوى بدالي إبراهيم ،دعا الوزير نور الدين بدوي في تصريح للصحافة كل فئات الشعب الجزائري إلى استغلال هذه المناسبة الدينية"لمواصلة تكريس قيم التضامن والسلم والطمأنينة التي كرسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"وبهدف --كما قال"رفع مختلف التحديات"، وتوجه الوزير بهذه المناسبة ب"تحية تقدير وعرفان"لكافة الأسلاك الأمنية الساهرة على"حماية الحدود وامن البلاد وضمان الطمأنينة للمواطن في كل شبر من أرض الوطن ، من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطنين وكذا الحماية المدنية والجمارك وكافة الأسلاك القائمة على ضمان سير مصالح المواطن خلال يومي العيد"، وحيا الوزير بالمناسبة أيضا"الهبة التضامنية"للمواطنين الذين رافقوا مختلف الفئات التي هي في حاجة إلى تضامن خلال شهر رمضان وعيد الفطر .

بدورها أوضحت الوزيرة الدالية أن هذه الزيارة تندرج"في إطار العمل التضامني الوطني الذي يتجسد ويتكرس في العمل اليومي للحكومة"، مبرزة أن هذه الزيارة هي"رسالة قوية تترجم مدى تضامن الحكومة مع مختلف شرائح المجتمع" لاسيما تجاه الفئات المحرومة والذين هم في وضعيات صعبة داعية في الوقت ذاته إلى جعل مثل هذه المناسبات والأعياد فرصة لـ"تعزيز التضامن والتآزر وترسيخ التلاحم الاجتماعي"بين مختلف أفراد المجتمع، وبمناسبة يوم الطفل الإفريقي قدمت الدالية تهانيها لكافة براعم إفريقيا وأطفال الجزائر .

من جهته حيا حسبلاوي كافة أفراد السلك الطبي الساهر على سير مختلف المصالح الصحية والاستشفائية بهذه المناسبة الدينية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج