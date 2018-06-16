المنتخب الإسباني يتعادل مع نظيره البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلها

تعادل المنتخب الإسباني مع نظيره البرتغالي بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على أرضية ملعب فيشت الأولمبي بمدينة سوتشي ,برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018 لكرة القدم .

وسجل أهداف المنتخب الاسباني, حامل لقب 2010 و الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة عشرة,كل من, دييغو كوستا (د24 و 55) و ناتشو فيرنانديز (د59) , فيما وقع ثلاثية المنتخب البرتغالي, بطل أوروبا 2016 والذي يشارك في كأس العالم للمرة السابعة, نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو "هاتريك" في الدقائق (4 ض ج و 44 و 88).

وعقب هذه النتيجة أصبح المنتخب الإيراني يتصدر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاطي متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي البرتغال وإسبانيا بنقطة واحدة لكل منهماي فيما يحتل المنتخب المغربي المركز الرابع بدون رصيد.

وسينازل المنتخب المغربي في الجولة الثانية نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجنيكي بموسكو ثم الإسباني في 25 من نفس الشهر بكلينينغراد.

أما المنتخب الإسباني فسيواجه في الجولة الثانية نظيره الإيراني يوم 20 يونيو الجاري .