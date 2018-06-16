أزيد من 18 ألف شرطي لضمان التغطية الأمنية لامتحانات شهادة البكالوريا

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها هذا السبت أنها وضعت مخططا وقائيا بتسخير أزيد من 18 ألف شرطي من مختلف الرتب لضمان التغطية الأمنية لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا المقررة في الفترة الممتدة من 20 الى 25 جوان الجاري.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المخطط يشمل تأمين 2108 مركز امتحان عبر قطاع اختصاص الأمن الوطني بكامل ولايات الوطن, 14 مركز تجميع, 70 مركز تصحيح ومركزين (2) للطبع, بالإضافة الى مراكز حفظ المواضيع والبالغ عددها 66 مركزا, كما ستشارك مصالح الأمن الوطني في حفظ المراكز المتقدمة لحفظ المواضيع.

من جهة أخرى, تم تسخير كافة آليات الوقاية لتسهيل الحركة المرورية بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ والأولياء, والحفاظ على سلامة الممتحنين عن طريق وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة لضمان انجاح كل الظروف المهيأة لسير هذه الامتحانات عبر كافة التراب الوطني الى جانب مكافحة التوقف العشوائي قرب هذه المراكز وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بتفعيل نشاط وحدات الدراجات النارية مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية عبر كافة قنوات الاتصال للمديرية العامة الأمن الوطني تخص الحدث.

وفي هذا الإطار, تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها "مجندة ليلا ونهارا لضمان السير الحسن لتأمين هذه الامتحانات".