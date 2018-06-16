بعد اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو للمرة الأولى في المونديال.. فرنسا تفوز على أستراليا

حقق منتخب فرنسا هذا السبت فوزا صعبا على نظيره الأسترالي (2-1)، في قازان ولحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018 لكرة القدم.

واثر اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، هز غريزمان الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 58، عقب سقوطه إثر التحام مع جوش ريسدون، قبل أن يعادل مايل يديناك النتيجة من ركلة جزاء أيضا بعد لمسة يد ضد صمويل أومتيتي في الدقيقة 62.

ومنح بول بوغبا هدف الفوز للاعبي المدرب ديدييه ديشان، في نهاية المباراة (81) بتسديدة من فوق الحارس، عقب تبادل الكرة مع البديل أوليفييه جيرو قبل 9 دقائق على النهاية.