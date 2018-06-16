الجزائر تحتضن هذا الاثنين الاجتماع التحضيري الـ 3 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة إفريقيا

تحتضن الجزائر الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة إفريقيا في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 جوان 2018, حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-18) الذي سيعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018.

ويهدف هذا الاجتماع الذي جاء تكملة للاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا بزيمبابوي ونيجيريا, الى صياغة وثيقة نهائية تحتوي على المقترحات المشتركة للدول الإفريقية والتي تعكس "التحديات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا والآليات التي ستساعد في الحفاظ على مصالح المنطقة".

ويعتبر هذا الاجتماع التحضيري - حسب ذات المصدر - بمثابة "خطوة حاسمة في عملية تنسيق وجهات النظر على المستوى الإقليمي تحسبا لمؤتمر المندوبين المفوضين, وهو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا وكذا رهان استراتيجي لتعزيز الموقف والصوت الإفريقي على الساحة الدولية".

ويجدر التذكير أن مؤتمر المندوبين المفوضين هو الهيئة الأعلى للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد كل أربع سنوات, حيث يتم خلاله تحديد الدور المستقبلي للمنظمة من طرف الدول الأعضاء وكذا تحديد قدرته على التأثير وتوجيه تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.