تعادل ثمين لأيسلندا أمام الأرجنتين

16/06/2018 - 17:24

فرض منتخب أيسلندا لكرة القدم هذا السبت ، مبدأ التعادل على منتخب الأرجنتين  وافتك نقطة ثمينة بتسجيل كليهما هدفا في مرمى الآخر لحساب المجموعة الرابعة من منافسات مونديال روسيا 2018.

ويعد هذا الإخفاق في تحقيق الأرجنتين الفوز في أولى مباريات دور المجموعات  بكأس العالم  الأول من نوعه منذ هزيمة المنتخب أمام الكاميرون سنة 1990 ووصوله رغم ذلك إلى الدور الأخير أمام ألمانيا التي فازت وقتها بكأس العالم (0-1).

 وتميز اللقاء بإهدار  نجم المنتخب الأرجنتيني  ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة (د 64) للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الأرجنتين بكأس العالم بعد تلك التي ضيعها أريال أورتيغا في 2002 وضد السويد.  

وجاء هدف التقدم الأرجنتيني  في  الدقيقة 19 من هجمة فككت الجدار الدفاعي الأيسلندي بواسطة سيرجو اغوير بعد ان واجه الحارس داخل منطقة الجزاء، لكن الرد الأيسلندي لم يتأخر فجاء فينبوغاسون بهدف التعديل في الدقيقة 23  لتنتهي المباراة على هذه النتيجة وبسيطرة أرجنتينية مطلقة  لم تدع للأيسلنديين إلا 22 بالمائة من نسبة امتلاك الكرة وهي نسبة لم يحقق أقل منها إلا منتخب اليونان (19.7 %) سنة 1966 وأمام ...الأرجنتين.

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رياضة, كرة القدم

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