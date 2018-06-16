جلاب: استجابة التجار لنظام المداومة بلغت 99 % خلال يومي عيد الفطر

أكد وزير التجارة سعيد جلاب هذا السبت أن نسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال يومي عيد الفطر بلغت 99 % من إجمالي التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة عبر التراب الوطني و المقدر عددهم بنحو 50 ألف تاجر.

و أوضح الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى بعض أحياء الجزائر العاصمة على رأس وفد من إطارات وزارته, لتفقد سير المداومة ان نسبة استجابة التجار بلغت على المستوى الوطني حوالي 99 % من إجمالي التجار المسخرين للعمل و المقدر عددهم بـ 50 ألف تاجر (مقابل 23 ألف تاجر في 2017) في حين بلغت نسبة الاستجابة ما بين 98 و 100 % في العديد من المدن مؤكدا أن " العملية جرت في أحسن الظروف."

و تم لهذا الغرض تسخير 5 آلاف مخبزة و أكثر من 32 ألف تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر و الفواكه فضلا عن 435 وحدة انتاجية ( ملينات ومطاحن ووحدات لإنتاج المياه المعدنية).

وحسب الوزير فان عدد التجار المسخرين لضمان المداومة خلال يومي العيد سجل ارتفاعا بنسبة 40 % مقارنة بسنة 2017 فضلا عن تسخير 2.277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة.

و أوضح الوزير أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة في الجزائر العاصمة بلغت أكثر من 99 % مؤكدا أنه تم تسخير أكثر من 17 نقطة لبيع الصناعي في عدد من الأحياء كما تم توجيه تعليمة لفتح أسواق الجملة خلال فترة العيد.

و تابع الوزير يقول أنه سيتم تقييم هذه العملية من اجل تحسينها في الأعياد القادمة.