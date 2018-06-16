الدانمارك تفوز على البيرو بـ1-0 في ختام الجولة الأولى

حقق المنتخب الدنماركي لكرة القدم فوزا على نظيره البيروفي ب1-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاحد بملعب موردوفي في مدينة سارانسك في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة في اطار منافسات كاس العالم بروسيا (14 جوان-1 جويلية).

وأحرز الهدف الوحيد للدنمارك بولسن في الدقيقة 59.

وعن المجموعة ذاتها, فاز في وقت سابق اليوم في مدينة كازان المنتخب الفرنسي على نظيره الاسترالي ب2-1 .

واعتمدت في هذه المباراة على تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وبعد هذه الجولة أصبح المنتخب الفرنسي يتصدر المجموعة الثالثة بمجموع ثلاث نقاط يبفارق الأهداف عن منتخب

الدانماركي فيما يتذيل الترتيب منتخبا البيرو و أستراليا بدون رصيد .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج