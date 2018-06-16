تنظيف محيط المنازل أحسن وسيلة للوقاية من لسعات العقارب

أكد عضو اللجنة الوطنية للوقاية من لسعات العقارب بوزارة الصحة الدكتور محمد رضا سعيداني ان تنظيف محيط المنازل من خلال إبعاد النفايات المنزلية عن الأحياء السكنية بمناطق الجنوب و الهضاب العليا تعد الى جانب عمليات التحسيس،أحسن وسيلة للوقاية من لسعات العقارب التي تودي بحياة العشرات من المواطنين سنويا.

وأكد المسؤول ذاته أن "الوقاية تبقى السلاح الفعال لمقاومة لسعات العقارب وذلك من خلال إبعاد النفايات المنزلية عن الأحياء السكنية وتوفير الإنارة العمومية وتزفيت الطرق والأرصفة بالإضافة إلى تشجيع عمليات الجمع من طرف الجمعيات للتخفيض من تكاثر هذا الحيوان" مشيرا إلى أن الأنثى تضع أسبوعيا خلال شهر أفريل قرابة 120 صغير مما يدل على ارتفاع عدد اللسعات خلال موسم الحر.

ويستقبل معهد باستور الجزائر سنويا 50 ألف عقرب من خلال عمليات الجمع بالمناطق التي يتنشر بها هذا الحيوان قصد إنتاج عدد كافي من جرعات الأمصال للكتفل بالمصابين بالمناطق المتضررة.

وأكد الدكتور سعيداني بأنه ميدانيا "لا يوجد أي عقار أو مبيد لمكافحة التسممات العقربية والتخلص من هذا الحيوان حيث تبقى أحسن وسيلة للوقاية منه من خلال تحسيس المواطنين وتربية الحيوانات الأليفة مثل الدجاج والقطط مع تنظيم دروس مدرسية لتلاميذ مناطق الهضاب العليا والجنوب".

وإذا كان سكان المناطق التي ينتشر فيها العقرب معرضين إلى لسعات هذا الحيوان طوال أيام السنة أكد الدكتور سعيداني أن هذه الإصابات تبلغ أوجها خلال شهر جويلية سيما بين الساعة السادسة مساء إلى غاية السادسة صباحا حيث تشتد درجة الحرارة خلال هذا الشهر من السنة مما يدفع بالعقرب إلى البحث عن الرطوبة داخل المنازل.

وقد احصى معهد باستور 58 حالة وفاة خلال سنة 2017 . وقد أرجع ذات المسؤول هذه الحالات إلى عدم التوجه إلى المراكز التي تتكفل بعلاج وتخلص المصاب من السم قبل الساعات الثلاث الأولى للإصابة و اكتفاء بعض العائلات باستعمال الوسائل التقليدية مما يتسبب في تعقيد الحالة وانتشار السم بالمناطق الحساسة للجسم.

للإشارة فقد سجل المعهد أكثر من 45 ألف لسعة عقربية سنة 2017 تسببت في وفاة 58 شخص نسبة 41 بالمائة من بينهم أطفال ومراهقين تتراوح اعمارهم ما بين 5 و14 سنة و29 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 1 و4 سنوات و12 بالمائة أقل من سنة و16 بالمائة ما بين 15 و49 سنة.

وتأتي ولاية أدرار (منطقة برج باجي مختار) في الواجهة ب10 وفيات و تمنراست ب7 وفيات و ورقلة بنفس العدد وبسكرة 6 وفيات ثم البيض 3.

وقد وزع المعهد خلال هذه الموسم 27 ألف جرعة مصل مضاد للتسمم العقربي وذلك وفق احتياجات كل منطقة حسب ما حددته وزارة الصحة ولازالت 27 الف جرعة اخرى في المخزون تضاف إلى الإنتاج الحالي .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج