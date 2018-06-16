كرواتيا تفوز على نيجريا بثنائية وتتصدر مجموعة الأرجنتين

حقق منتخب كرواتيا فوزاً ثمينا ومستحقا على حساب نظيره النيجيري بثنائية نظيفة ، مساء هذا السبت ، في ملعب "كالينينغراد" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وسجل ثنائية منتخب كرواتيا اللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو في مرماه في الدقيقة 32 ولوكا مودريتش في الدقيقة 71 من ضربة جزاء ليقتنص المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وتبقى نسور نيجيريا في المركز الأخير بدون نقاط بعد تعادل الأرجنتين مع آيسلندا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية