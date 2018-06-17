تسجيل أول حالة غرق بالمناطق الممنوعة للسباحة بشواطئ ولاية مستغانم

تم مساء أمس السبت تسجيل أول حالة غرق بأحد المناطق الممنوعة للسباحة بشاطئ بلدية سيدي لخضر بولاية مستغانم، حسبما أفادت به هذا الأحد المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح رئيس مصلحة الوقاية الملازم الأول محمد أوراري أن "الضحية الذي يبلغ من العمر 15 سنة هلك غرقا بالمنطقة الممنوعة للسباحة الواقعة 500 متر غرب شاطئ "الكهف لصفر" ببلدية سيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم).

وكان الغريق الذي ينحدر من دوار "أولاد بوزيان" التابع إقليميا لبلدية سيدي علي رفقة شخصين آخرين من نفس السن تم إنقاذهما من الغرق وتحويلهما إلى المصالح الصحية القريبة يضيف ذات المصدر.

ودعا أوراري المصطافين إلى "التوجه إلى الشواطئ المحروسة والمسموحة للسباحة وعددها 36 شاطئا بسواحل ولاية مستغانم والابتعاد عن المناطق الممنوعة والخطيرة والتي لا تتوفر على التغطية الأمنية وعلى حراس الشواطئ التابعين للحماية المدنية.

كما طالب -ذات المتحدث- الأولياء بمراقبة أبنائهم وخصوصا المراهقين وعدم السماح لهم بالتوجه إلى هذه المناطق بشكل فردي أو رفقة أشخاص آخرين خاصة أن هذه المغامرة كثيرا ما تنتهي بشكل مأساوي.

وسجلت الحماية المدنية لولاية مستغانم خلال موسم الاصطياف الماضي 18 حالة غرق في البحر من بينها 13 حالة بالمناطق الممنوعة والخطيرة و 5 حالات في الشواطئ السموحة السباحة خارج أوقات الحراسة،كما أشير إليه.