نوفاك: أوبك و دول من خارجها ستدرس زيادة الانتاج في الربع الثالث من العام

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج ستدرس زيادة الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثالث فقط من العام الحالي, حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقل ذات المصدر عن نوفاك إن "روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد التعاون لأجل غير مسمى وستناقشان الاتفاق في فيينا الأسبوع المقبل".

و كانت وزارة الطاقة الروسية قد قالت في بيان لها صدر يوم الجمعة الماضي إن روسيا والسعودية لديهما توافق عام على أن صيغة التعاون بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة يجب أن تكون ذات "طابع مؤسس" وأن تمدد حتى عام 2019 وما بعده, لمراقبة سوق النفط والتحرك المشترك عند الحاجة.

كما أضافت نقلا عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع اتفاق مشترك سينقل تعاونهما في مجال الطاقة إلى مستوى جديد.

و كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد الخميس الماضي بموسكو أنه يتوقع اتفاقا "معقولا" حول مستويات الانتاج عندما تجتمع أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا الجمعة المقبل.

و يتوقع أن يتخذ الاجتماع المقبل قرارا بشأن ما إذا كان اتفاقهم الحالي لكبح إنتاج النفط بحاجة للتعديل, في الوقت الذي تثير فيه زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مخاوف بين بعض المشاركين في الاتفاق.

تجدر الاشارة الى ان كل من إيران وفنزويلا, العضوين في أوبك تعارضان مقترح زيادة المعروض النفطي.

يذكر ان منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 .

و قرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية.