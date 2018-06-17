google يحتفي بالفنان الجزائري الراحل محمد اسياخم

احتفى محرك البحث العملاق غوغل هذا الاحد بالرسام الجزائري الراحل محمد اسياخم بمناسبة عيد ميلاده الـ 90.

وبهذه المناسبة زيّن محرك البحث الأكثر استعمالا على شبكة الانترنت صفحته الرئيسية ببورتريه بالأبيض والأسود للفنان الذي يعد أحد رواد الرسم الحديث في الجزائر.

من مواليد 17 جوان 1928 بآيت جناد بمنطقة القبائلي تابع محمد اسياخم دراساته بمؤسسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة سنة 1947 قبل الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة للجزائر العاصمة ليلتحق بعدها بمدرسة باريس حيث تم قبوله بعد أن نظم معرضا برواق بباريس.

وعند بلوغه سن الـ 16 فقد ثلاثة أعضاء من عائلته و بترت يده اليسرى اثر انفجار لقنبلة بين يديه عثر عليها بالقرب من مركز عسكري فرنسي.

أضفى محمد اسياخم الذي يتقن كافة مجالات الفنون التشكيلية لمسته الشخصية على أعماله السينمائية و الأدبية.

وخصص مؤسس الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية فترة للتعليم وأنجز أوراقا نقدية و طوابع بريدية وعدة جداريات تزين شوارع العاصمة.

كما كان محمد اسياخم رساما صحفيا و مصمم ديكورات لأفلام على غرار "الطريق" لسليم رياض و "غبار يوليو" من انتاج التلفزيون الجزائري مع رفيقه الدائم الكاتب و الشاعر كاتب ياسين.

يسهل التعرف على طابع اسياخم الذي ألهم حركة "أوشام" في بدايته من خلال استعمال أوشام قبائلية في بورتريهات النساء على الجدرايات وتزيينات البنايات و يبقى حاضرا في تعليم الفنون التشكيلية و في أعمال العديد من الفنانين التشكيليين الجزائريين.

توفي اسياخم في ديسمبر 1985 بالجزائر العاصمة بعد مرض عضال.