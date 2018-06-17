حامل لقب الدورة الماضية يسقط أمام المكسيك بهدف نظيف

تلقى حامل لقب الدورة الماضية من كأس العالم 2014 المنتخب الألماني ضربة موجعة بخسارته أمام نظيره المكسيكي في افتتاح مشوار المنتخبين في المجموعة السادسة في كأس العالم 2018 بروسيا.

ففي الدقيقة 35 ومن مرتدة مكسيكية محكمة، أنطلق خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو قبل أن يمرر إلى هيرفينغ لوزانو الذي راوغ داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك نوير.

وحافظ المنتخب المكسيكي على تفوقه بهدف مقابل صفر إلى غاية نهاية اللقاء رغم محاولات الألمان العودة في النتيجة ولكن بلا جدوى .