انشاء شركة جزائرية-كورية لصناعة اجهزة استرجاع الطاقة الحرارية

17/06/2018 - 18:32

وقع كل من مجمع الصناعات المعدنية و الفولاذية  "ايميتال" (IMETAL) و مجمع سونالغاز و الشركة الكورية الجنوبية BHI Co على عقد  مساهمين من أجل إنشاء شركة مختلطة جزائرية-كورية من أجل صناعة أجهزة استرجاع  الطاقة الحرارية و محولات حرارية و ملحقات خاصة بالمحطات الكهربائية حسب ما  أفادت به  هذا الأحد وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها.    

و قد صادق مجلس المساهمة الأربعاء الماضي على عقد المساهمين من أجل إنشاء هذه  الشركة المختلطة حسب نفس المصدر.

و يأتي تجسيد هذه العقد تطبيقا لقرار المجلس الصادر سنة 2016 و استكمالا  لمشروع صناعة توربينات الغاز بالجزائري حسب البيان الذي اشار الى ان هذا  الانجاز يعد مكسبا تكنولوجيا جديدا ذا أهمية بالغة.

و يملك "ايميتال" 35 % من الشركة المختلطة التي اطلق عليها اسم  "بي.اش.اي الجزائر" فيما يملك مجمع سونالغاز 30 %من راسمالها و تملك  " BHI" الكورية 35 %.

و سيكون مقر الشركة بولاية غليزان (غرب البلاد) بالوحدة الحرارية  لـ " ENCC " (فرع ايميتال).   

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