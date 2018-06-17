انشاء شركة جزائرية-كورية لصناعة اجهزة استرجاع الطاقة الحرارية

وقع كل من مجمع الصناعات المعدنية و الفولاذية "ايميتال" (IMETAL) و مجمع سونالغاز و الشركة الكورية الجنوبية BHI Co على عقد مساهمين من أجل إنشاء شركة مختلطة جزائرية-كورية من أجل صناعة أجهزة استرجاع الطاقة الحرارية و محولات حرارية و ملحقات خاصة بالمحطات الكهربائية حسب ما أفادت به هذا الأحد وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها.

و قد صادق مجلس المساهمة الأربعاء الماضي على عقد المساهمين من أجل إنشاء هذه الشركة المختلطة حسب نفس المصدر.

و يأتي تجسيد هذه العقد تطبيقا لقرار المجلس الصادر سنة 2016 و استكمالا لمشروع صناعة توربينات الغاز بالجزائري حسب البيان الذي اشار الى ان هذا الانجاز يعد مكسبا تكنولوجيا جديدا ذا أهمية بالغة.

و يملك "ايميتال" 35 % من الشركة المختلطة التي اطلق عليها اسم "بي.اش.اي الجزائر" فيما يملك مجمع سونالغاز 30 %من راسمالها و تملك " BHI" الكورية 35 %.

و سيكون مقر الشركة بولاية غليزان (غرب البلاد) بالوحدة الحرارية لـ " ENCC " (فرع ايميتال).