بدوي يثمن الإنجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي

ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نوري الدين بدوي, هذا الأحد, الإنجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أضحت مثالا يحتذى به, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للآمن الوطني.

في كلمة له أمام منتسبي الأمن الوطني خلال الحفل الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بمناسبة عيد الفطر, ثمن وزير الداخلية "الإنجازات التي حققتها الشرطة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أضحت مثالا يحتذى به بفضل الرؤية الاستشرافية للمدير العام للأمن الوطني, عبد الغني هامل وجهود مستخدميها التي أضحت مبعث فخر واعتزاز لدى المواطن".

كما أشاد بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة لمجال عصرنة الشرطة الجزائرية والمضي بها قدما نحو التطور لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في أمن المواطن وحماية الممتلكات.

من جهته حي اللواء عبد الغني هامل كل مستخدمي الشرطة نظير الجهود التي تبذل للمحافظة على أمن المواطن وحماية الممتلكات التي كرستها النتائج الإيجابية المحققة في الميدان لاسيما خلال شهر رمضان المنصرم من انخفاض محسوس في مستوى الجرائم في الأوساط الحضرية وكذا حوادث المروري من خلال تغليب العمل التوعوي والوقائي في الميدان, يضيف بيان المديرية.