بن غبريت : 56.88 بالمائة نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأحد أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة وهي النسبة التي وصفتها بالمقبولة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت بن غبريت في حوار الساعة للتلفزيون الجزائري أن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 بالمائة وهي نسبة"مقبولة "مبرزة ان نسبة النجاح لدى الإناث بلغت 59.20 بالمائة منوهة بانضباطهن في الدراسة.

للإشارة بلغ عدد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 595.865 مترشح أي بارتفاع قدره 5,9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 566.221 مترشحا، حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وينتقل إلى السنة الأولى ثانوي مباشرة المترشحون الحاصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 في إمتحان شهادة التعليم المتوسط ، كما يعتبر ناجحا من تحصل على معدل 20/10 في هذا الامتحان زائد المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج