انطلاق الاجتماع التحضيري الـ 3 للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة إفريقيا بالجزائر

انطلقت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة إفريقيا .

ويأتي هذا الاجتماع الذي يدوم أربعة أيام في إطار التحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-18) الذي سيعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018.

وفي هذا الخصوص قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون "إن الجزائر - وبصفتها دولة رائدة في مجال التكنولوجيات مقارنة بالدول الإفريقية - واعية بالمشاكل الحقيقية التي تعرقل التنمية في الدول الإفريقية، فمعظم دول القارة السمراء لا تتعدى فيها نسبة استعمال الانترنيت الـ 3 أو 4 حتى 6 بالمائة ومن المؤسف أنها لن تتمكن من إيصال التكنولوجيا إلى كافة فئات الشعب ما دامت تبحث دائما عن آخر جيل من التكنولوجيا.. وهذا النوع من التساؤلات هو الذي يتوجب على دولنا الإفريقية أن تجتمع لتناقشه وتمضي إلى القمة العالمية بصوت موحد يدافع عن مصالح الدول الافريقية".

ويهدف هذا الاجتماع الذي جاء تكملة للاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا بزيمبابوي ونيجيريا, الى صياغة وثيقة نهائية تحتوي على المقترحات المشتركة للدول الإفريقية والتي تعكس "التحديات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا والآليات التي ستساعد في الحفاظ على مصالح المنطقة".

ويعتبر هذا الاجتماع التحضيري - حسب ذات المصدر - بمثابة "خطوة حاسمة في عملية تنسيق وجهات النظر على المستوى الإقليمي تحسبا لمؤتمر المندوبين المفوضين, وهو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا وكذا رهان استراتيجي لتعزيز الموقف والصوت الإفريقي على الساحة الدولية".

ويجدر التذكير أن مؤتمر المندوبين المفوضين هو الهيئة الأعلى للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد كل أربع سنوات, حيث يتم خلاله تحديد الدور المستقبلي للمنظمة من طرف الدول الأعضاء وكذا تحديد قدرته على التأثير وتوجيه تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية