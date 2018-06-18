وفاة 13 شخصا على مستوى المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي في حوادث مرور

لقي 13 شخصا حتفهم وجرح 192 آخرون في 105 حادث مرور وقع على مستوى المناطق الحضرية من الوطن خلال الأسبوع الماضي الذي تزامن مع يومي عيد الفطر المبارك، حسب حصيلة كشفت عنها هذا الاثنين مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط

ومن اجل الحفاظ على سلامة الجميع جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبةحفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.