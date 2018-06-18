وفاة جيرالد مارفي المكافح في حرب التحرير الوطني

توفي المكافح في حرب التحرير الوطني جيرالد مارفي يوم الثلاثاء المنصرم بمدينة ليون عن عمر يناهز الـ80 سنة اثر مرض عضال حسبما علم هذا الأحد لدى أحد أقاربه.

وتم تنظيم مراسيم الجنازة يوم الجمعة بحضور أعضاء من أسرته وأصدقائه والمناضلين الجمعويين و السياسيين بحسب نفس المصدر الذي يوضح أن تحية كبيرة وجهت للفقيد حيث تم ذكر خصاله الانسانية ومشواره في الكفاح.

انخرط جيرالد مارفي الذي ولد بالقصبة بالجزائر العاصمة بعد اندلاع حرب التحرير الوطني مع ثلاثة من أصدقاء طفولته في جبهة التحرير الوطني بينما كان يبلغ الـ16 سنة.

وبينما هو يناضل لأجل القضية الجزائرية كان جيرالد مارفي يزاول دراسته بباريس وستراسبورغ و كلف بالعديد من المهمات من بينها نقل الأموال.

وقام الجيش الفرنسي باستدعاء جيرالد الى الخدمة و تم إرساله الى الجزائر حيث انكشف أمره و تعرض الى التعذيب وتم سجنه في سركاجي ثم في الجنوب الجزائري.

وعند استقلال الجزائر اكتسب جيرالد مارفي الجنسية الجزائرية وشارك في تشييد الوطن كما ساهم بالخصوص في انشاء دار لليتامى من أبناء الشهداء و في العديد من ورشات العمل التطوعي ليصير بعدها معلم في مركز تكوين شباب بمنطقة القبائل.

غادر جيرالد الجزائر نهاية السبعينات ليستقر بمدينة ليون.

وكان جيرارد مارفي أحد مؤسسي مجموعة التضامن مع فلسطين بليون حيث شارك في حملة المقاطعة و سحب الاستثمارات وفرض العقوبات المطلقة لحث سكان العالم على عدم شراء المواد الاسرائيلية.

