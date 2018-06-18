حجز ما يقارب 11 طن من القنب الهندي بالجزائر خلال الـ4 أشهر الاولى من 2018

احتجز ما يقارب عن 11 طن من القنب الهندي بالجزائر خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018، حيث 72% منها احتجزت غرب الوطن، حسبما اكدته حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها.

وأوضح الديوان في تقريره أن "10.910,983 كغ من القنب الهندي قد تم حجزها خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 منها 72,23% احتجزت غرب الوطن"، في اشارة الى الحصيلة التي قدمتها مصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني،المديرية الوطنية للأمن الوطني والجمارك).

وذكر مصدر مقرب من الديوان أن كمية القنب الهندي المحتجزة خلال هذا التاريخ المرجعي قد سجلت انخفاضا بنسبة 43,12% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2017 وهذا راجع الى تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود، معتبرا أنه وبالرغم من هذا التراجع فإن الكميات المحتجزة تظل "مرتفعة".