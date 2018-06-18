كعوان يعلن عودة "الخط الأحمر الخاص بحرائق الغابات" عبر جميع الإذاعات المحلية ويتأسف "لنقص الاحترافية" في البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان

أعلن وزير الاتصال جمال كعوان عن عودة برنامج "خط أحمر الخاص بحرائق الغابات" والذي سيبث عبر جميع الإذاعات المحلية المنتشرة على مستوى ولايات الوطن الـ 48 .

وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته هذا الاثنين إلى دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة أبرز الوزير "الدور الأساسي" لوسائل الإعلام في التوعية و التحسيس حول مكافحة حرائق الغابات.

و معلوم أن حصة "خط أحمر" التي انطلقت السنة الماضية تشكل جسر اتصال لنقل جميع المعلومات التي من شأنها المساهمة في التوعية و التحسيس حول الوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها.

من ناحية أخرى انتقد وزير الاتصال مضامين البرامج و الانتاج التلفزيوني خلال الشهر الفضيل ، معربا عن تأسفه "لغياب الابداع" و "نقص الاحترافية" في هذه البرامج التي قال عنها "إنها احتوت على كثير من مشاهد العنف ولم تتضمن أي إبداع".

وقال الوزير -في هذا الخصوص- إن برامج الكاميرا الخفية وعلى كثرتها التي بثتها العديد من القنوات الخاصة خلال شهر رمضان المبارك ،شهدت تعسفا في استعمال العنف ، مضيفا أنها كانت بعيد عن المهنية وأخلاق المهنة ويتحمل مسؤولية كل هذا المشرفون على هاته القنوات.

وأعرب كعوان عن أمله في أن يتم تدارك ذلك من خلال سلطة ضبط السمعي البصري، أو من المشرفين على القنوات التلفزيونية أنفسهم واحترام التنظيم.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية