فرعون لفوروم الإذاعــة : قطع الانترنت اثناء البكاوريا لن يؤثر على خدمات المؤسسات المرتبطة بالشبكة

اكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال هدى ايمان فرعون، هذا الاثنين ،ان قطع الانترنت لمدة ساعة كاملة في بداية كل امتحان لشهادة البكالوريا لن يؤثر على سير المؤسسات العمومية المرتبطة بالشبكة .

وقالت فرعون لفوروم الاذاعة الجزائرية ان عملية قطع الانترنت ستعمل على تفادي امكانية حدوث عمليات الغش او تسريب الاسئلة الخاصة بهذا الامتحان وهو ما سيعطي مصداقية اكثر له ويقي الممتحنين من الضغوط التي تعرضوا لها في الدورات السابقة ، مطمئنة بأن المؤسسات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة لن تتأثر بقطع الانترنت لانها لديها وصلات خاصة مفصولة تقنيا عن شبكة الانترنت على مستوى مصالح اتصالات الجزائر.

وعن التصنيف الاخير الذي رتب خدمة ربط الانترنت في الجزائر في المرتبة ما قبل الاخيرة على المستوى العالمي، اكدت الوزيرة هدى ايمان فرعون ان معايير التصنيف تبقى مجهولة ن مشيرة الى ان الجزائر عملت منذ البداية على بسط شبكة الانترنت بشكل متوازن بين المناطق الحضرية والمناطق النائية في استراتيجية قلما يتم اعتمادها في العالم لأنها لا ترتكز على صنع الارباح بقدر ما تعتمد على المساواة في ايصال الخدمة لكل المواطنين على حد السواء .

وفي سؤال حول نسبة تغطية الانترنت في الجزائر ،اوضحت فرعون انها تفوق 100 بالمائة بالنسبة للهاتف النقال لان الارقام المتعلقة بالربط فاقت 40 مليون خط نقال، اما فيما يتعلق بالخطوط الثابتة هناك اكثر من 3 ملايين خط ثابت للانترنت، وبحسب احصائيات الاتحاد الدولي للتصالات فان النسبة فاقت 35 بالمائة واذا اضفنا لها الخطوط الجديدة التي دخلت حيز الخدمة نهاية 2017 ومطلع السنة الجارية فمن الممكن ان تتجاوز نسبة 45 بالمائة وهذا مرتبط بطريقة حساب يعتمد ان كل خط يستفيد منه 4 الى 5 اشخاص.

وأوضحت أن الاحصائيات يمكن ان تختلف بحسب المعيار المعتمد فاذا تم حساب الخطوط الموصولة بالانترنت او ما يعرف بنسبة النفاذ فالامر يمكن ان يصل الى 80 بالمائة لان كل الولايات وكل البلديات مربوطة بشبكة الانترنت الا نسبة تقل عن 1 بالمائة ،اما فيما يتعلق بالزبائن فنسبة الربط لا تتعدى 30 بالمائة.

وفيما يخص التحكم في التكنولوجيات ، قالت الوزيرة " نحتاج الى سنوات اكثر من اجل صناعتها في الجزائر الا نسبة تحكم المتعاملين الوطنيين في التكنولوجيات الحديثة نسبة مقبولة جدا بالنظر الى ما مرت به الجزائر من عشرية سوداء و مشاكل اقتصادية ،فمؤسسة اتصالات الجزائر بكل فروعها الثابت والنقال والفضائي تعمل بخبرات وطنية فالشباب اليوم يثبت على خبرته في التحكم بالتكنولوجيات الجديدة " .

المصدر : موقع الاذاعة الجزئرية