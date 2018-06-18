البرلمان العربي يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

أشاد البرلمان العربي بـ"الدعم الكبير" الذي تقدمه الجزائر لموازنة دولة فلسطين وصندوقي الأقصى والقدس نصرة لصمود الشعب الفلسطيني, حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لمجلس الأمة.

وأوضح ذات المصدر أن البرلمان العربي "أشاد, خلال اجتماعه مؤخرا بالرباط (المملكة المغربية) بالدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر لموازنة دولة فلسطين وصندوقي الأقصى والقدس, نصرة لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس".

وفي هذا الاطار, "ثمن رئيس البرلمان العربي, مشعل بن فهم السلمي, في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, جهود الجزائر الكبيرة والمقدرة, دعما لقضية العرب الأولى فلسطين ووفائها بتسديد التزاماتها في موازنة دولة فلسطين".

وأضاف البيان أن مشعل بن فهم السلمي "نقل أسمى عبارات شكر وتقدير وامتنان البرلمان العربي للجمهورية الجزائرية, قيادة وحكومة وشعبا, على المواقف الداعمة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه على أرضه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".