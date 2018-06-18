ميهوبي يشارك بأذربيجان في حفل افتتاح تظاهرة "ناخشيفان عاصمة الثقافة الإسلامية"

يشارك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الاثنين بجمهورية أذربيجان في حفل افتتاح فعاليات تظاهرة "ناخشيفان عاصمة الثقافة الإسلامية 2018" وفق بيان لوزارة الثقافة.

كما سيتباحث وزير الثقافة بهذه المناسبة مع نظيره الأذربيجاني حول "آفاق التعاون الثنائي خاصة في مجال التراث و السينما و المسرح و الفنون" يضيف نفس المصدر.

و تهدف تظاهرة "عاصمة الثقافة الإسلامية"-التي أطلقتها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (اليكسو) في 2001- إلى نشر الثقافة الإسلامية و قيم التعايش و التفاهم و تعزيز الحوار بين الثقافات و الحضارات.

و اختيرت تلمسان في 2011 "عاصمة الثقافة الإسلامية" .