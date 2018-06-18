بتقنية المساعدة بالفيديو ..السويد تفوز على كوريا الجنوبية (1-0)

حقق منتخب السويد هذا الاثنين فوزا مستحقا على حساب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل على ملعب نيجني نوفغورود ولحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في مونديال روسيا 2018 .

وسجّل الهدف الوحيد للقاء قائد منتخب السويد أندرياس كرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65 تمّ منحها بعد اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم التي أثبتت وجود خطأ ارتكبه المدافع الكوري الجنوبي كيم مين وو على السويدي فيكتور كلايسون .

ويتصدّر المنتخب السويدي إلى جانب المكسيك، الفائزة على بطلة العالم ألمانيا (1-0)، المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.