بولمرقة: الجزائر حاضرة بـ 233 رياضي في العاب البحر الأبيض المتوسط تاراغونا-2018

تشارك الجزائر في العاب البحر الابيض المتوسط-2018, المقررة من 22 جوان الى الفاتح يوليو بتاراغونا, ب233 رياضي في 24 اختصاصا, حسب ما أعلنته هذا الاثنين حسيبة بولمرقة, رئيسة الوفد الجزائري بإسبانيا, آملة ان ينجحوا في تشريف الالوان الوطنية على الرغم من "التحضيرات غير الكافية".

واوضحت بولمرقة في ندوة صحفية نشطتها بالمركب الاولمبي محمد بوضياف : "الوفد الجزائري المشارك في العاب البحر الابيض المتوسط يضم 479 فرد, منهم 233 رياضي و 102 تقني في 24 اختصاصا بالإضافة الى 12 فردا من اللجنة الطبية."

واضافت بولمرقة, فيما يتعلق بمخطط الرحلة, أن الرياضيين سيتواجدون بإسبانيا يومين قبل بداية المسابقات التي يشاركون فيها وبرمج الإياب مباشرة بعد اختتام الموعد الرياضي.

وقالت : "الفوج الاول من الرياضيين الجزائريين يتوجه الى تاراغونا بعد غد الاربعاء ليحضر مراسم افتتاح الالعاب المقررة يوم الجمعة ويكون متبوعا بثاني يوم الخميس و ثالث و أخير يوم 25 يونيو ويشمل رياضيين يدخلون المنافسة لاحقا", مشيرة الى ان الرياضيين سيتجمعون بمركز تحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة) حيث ستنظم مأدبة عشاء على شرفهم سهرة الثلاثاء قبل سفرية تاراغونا."

وفي سؤال عن اهداف المنتخبات الجزائرية في الالعاب المتوسطية, شدّدت بولمرقة على ان هذا الامر "ليس من صلاحياتها" ومهمة اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية هي "ضمان التنظيم اللوجيستيكي وتنقل الوفد وتوفير الظروف المناسبة للرياضيين بإسبانيا لإنجاح مهمتهم."

وخلال تدخلها في الندوة الصحفية, ابرزت بولمرقة عدة عوائق مرتبطة "بالاتصال والتنسيق بين مسؤولي القنصلية الاسبانية بالجزائر العاصمة الذين لم يقدموا لنا اجابات فيما يخص الحصول على التأشيرات."

وذكرت في هذا الاطار : "لا تفصلنا سوى 24 ساعة عن انطلاق اول وفد جزائري الى اسبانيا. لحد الآن لم نسترجع بعد جوازات السفر لأعضاء الوفد من رياضيين, تقنيين, رسميين و صحفيين, الامر الذي حتم علينا الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية للتدخل خاصة بالنسبة للرياضيين المتواجدين في تربص بالخارج."

وفي الختام, دعت البطلة الاولمبية السابقة الى "دعم الرياضيين الجزائريين حتى يعطوا أحسن ما لديهم على الرغم من التحضيرات غير الكافية والمتذبذبة نتيجة الاضطرابات التي أثرت بالسلب على الرياضة الوطنية في الاشهر الاخيرة".

و من المتوقع ان تسجل العاب البحر الابيض المتوسط تاراغونا-2018 عددا قياسيا من المشاركين, قوامه 3622 رياضي مسجلين في 30 اختصاصا.

وتشارك الجزائر في 24 اختصاصا و يتعلق الأمر بـ: العاب القوى, كرة الريشة, الملاكمة, الدراجات, المبارزة, الجمباز, رفع الاثقال, الجيدو, الكاراتي دو, المصارعة المشتركة, السباحة, التايكواندو, التنس, كرة اليد, الكرة الطائرة, تنس الطاولة, الترياتلون, الرافل, التجذيف, كرة القدم, الرماية الرياضية, الفروسية والشراع.