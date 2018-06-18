قيطوني يشارك في اجتماعات أوبك -خارج أوبك من 20 إلى 23 يونيو في فيينا

يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة خارج المنظمة المزمع عقدها ما بين 20 إلى 23 يونيو في فيينا (النمسا)، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان الوزارة .

وأضاف ذات المصدر أن قيطوني سيشارك في الاجتماع التاسع للجنة المتابعة والمراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الإنتاج أوبك - خارج أوبك.

و خلال هذا الاجتماع سيعكف وزراء الدول الأعضاء في لجنة المتابعة المراقبة المشتركة أوبك و خارج أوبك على متابعة وتقييم مستوى امتثال 24 دولة الموقعة على اتفاق تقليص الإنتاج النفطي لالتزاماتها الموقع عليها في 10 ديسمبر 2016 بفيينا حسب ذات البيان .

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة المشتركة أوبك - خارج أوبك تتكون من أربع دول أعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والكويت وفنزويلا ، إضافة إلى دولتين خارج أوبك وهي روسيا وعمان.

وسيشارك رئيس الندوة (الإمارات في 2018) في اجتماعات لجنة المراقبة المشتركة أوبك - خارج أوبك ، يضيف ذات المصدر.

كما يشارك السيد قيطوني في أشغال الندوة الوزارية الـ 174 لأوبك يوم 22 يونيو والاجتماع الوزاري الرابع لدول أوبك وخارج أوبك في 23 يونيو 2018.

كما سيتدخل الوزير في الندوة الدولية السابعة لأوبك التي ستعقد يومي 20 و 21 يونيو 2018 في فيينا.

وتابع ذات المصدر يقول أن"الندوة الدولية السابعة تعد واحدة من أهم المنتديات العالمية للخبراء في مجال الطاقة".

وسيلتقي وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة مع كبار مسؤولي الشركات والمنظمات الدولية بالإضافة إلى خبراء الطاقة لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع "النفط - التعاون من أجل مستقبل مستدام ".

وسيتطرق وزير الطاقة خلال هذه المناسبة إلى الجهود التي تدعمها الجزائر لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وتعزيز اقتصاد عالمي سليم ي بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء في المنظمة وتفضيلها لآلية الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الطاقوي العالمي..

وخلص البيان بالإشارة إلى المساهمة الفعالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي سهلت إبرام الاتفاقية التاريخية في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر والتي انجر عنها نجاح كل الخطوات التالية في مسار إبرام الاتفاق العالمي"أوبك-خارج أوبك".

المصدر:الإذاعة الجزائرية / واج