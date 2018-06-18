وزيرة التربية تدعو المترشحين للبكالوريا الى التحلي بالهدوء و الثقة بالنفس لتحقيق النجاح

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين المترشحين لنيل شهادة البكالوريا الى التحلي بالهدوء والثقة بالنفس ونبذ كل الانحرافات و السلوكات التي تتعارض مع مبدأ بذل الجهد من اجل النجاح.

و أوضحت بن غبريت في رسالة وجهتها للمترشحين للبكالوريا دورة يونيو 2018 نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) ان " هذا الامتحان يحمل في طياته بعض المخاوف والتأثير لكنه في نفس الوقت يحمل معه الكثير من الايجابيات بالنسبة لمستقبل التلميذ"ي داعية الجميع الى التحلي بالهدوء والثقة بالنفس.

كما شددت الوزيرة على ضرورة ابتعاد المترشحين عن كل "الانحرافات و السلوكات التي تتعارض مع مبدأ بذل الجهد و العمل الجاد الذي يعتبر-كما قالت - الضامن الوحيد للنجاح و الاستحقاق.

و بعدما ذكرت بالصعوبات التي عاشتها المدرسة هذا الموسم بسبب الاضراب أشادت السيدة بن غبريت بتجند اعضاء الجماعة التربوية خاصة اولياء التلاميذ وتمسكهم بالحفاظ على المدرسة باعتبارها ملكية جماعية ينبغي حمايتها .

و جددت المسؤولة الأولى عن القطاع في آخر كلمتها بأن كل الظروف مهيأة لاجتياز التلاميذ هذا الامتحان في جو ملائم يسمح بتكريس مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.

و أكدت في هذا السياق أن "وحده الاعتماد على النفس قادر على ايصال صاحبه للنجاح" .