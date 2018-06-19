تنديد دولي لما آلت اليه موانئ ليبيا النفطية بعد إعادة تحريرها

أعلنت شركة الهروج النفطية في ليبيا احتراق خزانين للنفط الخام يحتويان على نحو 400 ألف برميل من النفط الخام في ميناء رأس لانوف بشمال وسط البلاد.

ووصفت وحدة النقليات في ميناء رأس لانوف التابعة لشركة الهروج النفطية ما حدث بأنه "ضرر جسيم و كارثة كبيرة"، مشيرة إلى إنهيار خزانين للنفط في ميناء رأس لانوف بعد إشتعال النيران فيهما عقب إصابتهما بقذائف.

وكانت قوات حرس المنشآت قد شنت هجوماً على الموانئ النفطية وسط ليبيا، حيث فرضت سيطرتها على مينائي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ ليبيا النفطية، وتمركزت بالمنطقة الممتدة من منطقه العقيلة إلى منطقة السدرة على ساحل البحر المتوسط.

ليعلن بعدها أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى تشن غارات على مواقع وتجمعات جماعات متطرفة في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت.

ودعا المسماري المواطنين المتواجدين في المنطقة الى عدم الاقتراب من المواقع التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.

وتوالت بيانات الادانة والاستنكارات من عدة اطراف محلية وديبلوماسية حاملة قلقا ازاء ما آلت اليه وضعية الموانئ النفطية التي ستنجر عنها كارثة بيئية واقتصادية في ليبيا .