اعتقال مدير اودي على خلفية فضيحة انبعاثات المحركات

اكد متحدث باسم شركة فولسفاغن الملكة لعلامة اودي خبر اعتقال السلطات الألمانية ل ل روبرت ستادلر المدير التنفيذي لشركة أودي لصناعة السيارات على خلفية تحقيقات تتعلق بفضيحة تلاعب في انبعاثات محركات الديزل.

وقالت النيابة العامة في ميونخ إنها اتخذت هذا الإجراء على خلفية الاشتباه في سعي ستادلر إلى إخفاء أدلة.

وكانت الفضيحة قد اندلعت قبل ثلاثة أعوام، عندما تبين أن الشركة جهزت سيارات بأجهزة تهدف إلى التلاعب في نتائج اختبار الانبعاثات.

وأُكتشفت الأجهزة في البداية في سيارات فولكسفاغن، غير أن شركة أودي التابعة لها تورطت في الفضيحة أيضا

واعترفت الشركة الشهر الماضي بأن 60 ألف سيارة أخرى من طرازي إيه 6 و إيه 7 التي تعمل بمحركات الديزل لديها مشكلات في برنامج الانبعاثات.

وكانت الشركة قد سحبت 850 ألف سيارة، العام الماضي، أنتجتها شركة "أودي"، ومنها بعض السيارات التي تبين أنها تحتاج إلى تعديلات.

المصدر : وكالات