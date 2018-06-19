عدد اللاجئين في العالم يرتفع لخمس سنوات متتالية

اعلنت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء ان عدد اللاجئين والنازحين في العالم قد ارتفع بشكل قياسي للمرة الخامسة على التوالي في 2017 ليصل الى 68.5 مليون شخص، مؤكدة ان الفلسطينيين يمثلون خمس اللاجئين في العالم ، فيما يتقاسم السوريون والافغانيون والسودانيون والبورميون والصوماليون بقية النسبة .

وبحسب تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي فان هذه الزيادة التي سجلت العام الماضي والمقدرة بـ3,1 ملايين شخص تخطت إلى حد كبير تلك المسجلة في 2016 والمقدرة آنذلك بنحو 300 ألف شخص ، كما ذكر التقرير ان عدد اللاجئينتضاعف بكثير مقارنة مع عدد النازحين .

وقال فيليبو غراندي في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم "ان 85 بالمائة من اللاجئين حول العالم لجأوا إلى بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل " ، وبحسب بيانات المفوضية، فإن الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين في عام 2017 كانت تركيا وباكستان وأوغندا ولبنان وإيران ثم ألمانيا .

وبحسب البيانات فان 70% من في العالم فروا من خمسة بلدان فقط هي سورية وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال، وهو ما يعني بحسب غراندي انه يمكن الحد من تدفق اللاجئين إذا تم إيجاد حل لبعض الحروب والأزمات في هذه البلدان.

المصدر وكالات